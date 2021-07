SPÖ warnt beim Thema Sterbehilfe vor Unsicherheit

Wien – „Der Spagat geht weit auseinander“, berichtet Selma Yildirim von Diskussionen im SPÖ-Parlamentsklub zur Sterbehilfe. Als Justizsprecherin hat sie nach Gesprächen mit Ärzten, Juristen und Betroffenen einen Entwurf für eine rote Position in dieser gesellschaftspolitisch sensiblen Frage ausgearbeitet. Jetzt sieht sie aber die türkis-grüne Koalition am Zug: Spätestens im September müsse die Regierung einen Gesetzesentwurf vorlegen, fordert sie. Yildirim drängt darauf, dass am 1. Jänner 2022, wenn das Verbot der Beihilfe zum Selbstmord ausläuft, ein neues Gesetz in Kraft ist. Ist das nicht der Fall, drohten Rechtsunsicherheit und Konfliktsituationen, warnt sie.