„Ewig gestrige Verkehrspolitik“: Platter übt Kritik an Südtiroler Lobbyisten

Nach der Corona-bedingten Bremse steigt der Transitverkehr auf der Brennerachse wieder kontinuierlich an.

Innsbruck – Dem Tiroler Landeshauptmann und aktuellen Präsidenten der Europaregion Tirol, Südtirol und Trentino Günther Platter (ÖVP) reicht es endgültig mit den Querschüssen aus Südtirol. Zuletzt hat der Präsident der Handelskammer Bozen Michl Ebner die EU erneut aufgefordert, wegen der Lkw-Fahrverbote in Tirol ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten. „Die ständigen Drohungen der internationalen Frächterverbände unter Federführung der Südtiroler Handelskammer, gegen die Rechtmäßigkeit der Tiroler Anti-Transit-Maßnahmen vorzugehen, sowie die Forderung nach einem Vertragsverletzungsverfahren gegen Tirol entbehren jeglicher Grundlage und sind ein Schlag ins Gesicht der verkehrsgeplagten Tiroler und Südtiroler Bevölkerung“, betont er gegenüber der TT. Die Kritik, dass die Euregio in der Verkehrspolitik gescheitert sei, weist er entschieden zurück. „Es gibt klare Beschlüsse in der Euregio und auch im Dreier-Landtag.“