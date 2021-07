US-Gericht blockiert fast vollständiges Abtreibungsverbot in Arkansas

Little Rock (Arkansas) – Ein Gericht in den USA hat ein fast vollständiges Abtreibungsverbot im US-Staat Arkansas blockiert. Ein entsprechendes Gesetz sollte eigentlich am 28. Juli in Kraft treten – dagegen erließ ein Gericht am Dienstag eine einstweilige Verfügung. Mit dem Gesetz würden Frauen "einer unmittelbaren Bedrohung ihrer verfassungsmäßigen Rechte ausgesetzt" werden, schrieb die Richterin in ihrer Begründung.