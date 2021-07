Auf Schwaz wartet im Kosovo ein Europacup-Abenteuer

Schwaz-Coach Frank Bergemann und sein Team müssen in der ersten Runde des EHF-Cups gegen Prishtina ran.

Schwaz – Erstmals in der Geschichte von Handball Tirol belohnen sich die Adler mit der Europacup-Teilnahme. Bei der Auslosung in Wien bescherte die Losfee den Tirolern gestern einen Balkan-Trip. Der Liga-Vierte trifft in der ersten Runde des EHF European Cup auf KH Prishtina, Vizemeister aus dem Kosovo.