Vermuteter Gasaustritt in Kufstein: Wohnhaus wurde evakuiert

Kufstein – Am Dienstagnachmittag klagten in einem Mehrparteienhaus in Kufstein mehrere Personen über Reizhusten und Kurzatmigkeit. Man vermutete einen Gasaustritt, also wurden das Wohnhaus vorübergehend evakuiert. Jedoch verliefen die Gasmessungen der Tigas, der Feuerwehr Kufstein und der Feuerwehr Sandoz Kundl negativ.