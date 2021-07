Olympia live: Fußball-Turnier startet mit Spanien, Brasilien und Deutschland

Die Olympischen Spiele in Tokio starten zwar offiziell erst am Freitag, bereits am Mittwoch begannen bereits Vorrunden-Spiele im Softball und Fußball. Heute steigt ab 13.30 Uhr eine Neuauflage des Olympia-Fußball-Endspiels der Herren von Rio zwischen Brasilien und Deutschland. Mit dem TT.com-Olympia-Ticker seid ihr bei allen Entscheidungen live dabei.