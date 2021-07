Mehr als 17 Millionen Euro Schaden nach Hochwasser in Tirol

Aufräumen in Kufstein: Seit Montag werden die Spuren des Hochwassers in der Stadt beseitigt.

Kufstein, Kitzbühel – Während drei Tage nach dem schweren Hochwasser in den Bezirken Kufstein und Kitzbühel die Aufräumarbeiten laufen, zog das Land Tirol eine erste Schadensbilanz. Auf 17 Millionen Euro werden allein die Schäden im Infrastrukturbereich – also bei Straßen, Wasserbau und Wildbach- und Lawinenverbauung – geschätzt. Wie hoch die privaten Elementarschäden sind, lässt sich noch nicht absehen.

Keller liefen voll, Straßen waren unpassierbar, die Freiwilligen Feuerwehren waren im Dauereinsatz. "Am vergangenen Wochenende hat uns die Natur einmal mehr ihre Kraft gezeigt. Wir können die Macht der Natur nicht beherrschen, als Land können wir den von Unwettern betroffenen Bürgerinnen und Bürgern aber mit schneller und unbürokratischer Hilfe zur Seite stehen", sagte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). Schon am Sonntag wurde den Betroffenen Hilfe aus dem Landeskatastrophenfonds bereitgestellt. Die Landesregierung hat mittlerweile den entsprechenden Beschluss gefasst.

Ersten Schätzungen zufolge liegt die Schadenshöhe allein in den Bereichen Landesstraßen (circa fünf Millionen Euro), Gemeindeinfrastruktur (circa fünf Millionen Euro) und Wasserbau sowie Wildbach- und Lawinenverbauung (circa sieben Millionen Euro) bei rund 17 Millionen Euro. Die privaten Elementarschäden werden derzeit erhoben.

"Betroffene Bürgerinnen und Bürger können über den Landeskatastrophenfonds direkt um Unterstützung ansuchen. Auch wenn uns zu privaten Elementarschäden momentan noch keine genauen Zahlen vorliegen, ist ersten Schätzungen zufolge auch hier von Schäden in Millionenhöhe auszugehen“, sagte LHStv Josef Geisler (ÖVP). Es wird eine Beihilfe in Höhe von 50 Prozent des geschätzten Schadens gewährt, wovon die Hälfte sofort ausbezahlt wird.

Im Namen der Landesregierung ging der Dank von Platter, Geisler und LHStvin Ingrid Felipe (Grüne) an alle, die seit dem Wochenende im Einsatz stehen. "Unser Dank gilt allen, die sich in den vergangenen Tagen in den Dienst der Gemeinschaft gestellt und mitangepackt haben. Solche Ereignisse stellen jedes Mal aufs Neue eine große Herausforderung dar, dennoch meistern wir sie gemeinsam."