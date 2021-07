Thiem trainierte in Verletzungspause erstmals wieder am Court

Wien - Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem hat am Dienstag erstmals nach Erleiden seiner Verletzung am rechten Handgelenk ein Training am Tennisplatz absolviert. "Back on Court", schrieb der 27-Jährige am Abend auf Instagram zu ein paar Eindrücken von dieser Session. Seine Schläge absolvierte Thiem freilich mit der linken Hand, an der rechten war nach wie vor eine Unterarm-Schiene angebracht.