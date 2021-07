„Böhmi brutzelt“: Satiriker Jan Böhmermann bekommt eine Kochshow

Köln – Jan Böhmermann, bekannt aus der satirischen Late-Night-Show „Neo Magazin Royale", bekommt eine eigene Kochsendung. „Böhmi brutzelt" wird am Samstag (24.Juli) um 19:45 erstmals bei ZDFneo zu sehen sein.

In der ZDF-Mediathek sind Böhmermanns Kochkünste bereits ab Freitag (23.Juli) um 10 Uhr zu bewundern. In der neuen Show will der Moderator mit wechselnden Gästen Essen zubereiten und plaudern – etwa mit Tänzerin Motsi Mabuse und Rapper Xatar. (TT.com, APA, dpa)