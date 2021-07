Hofer ruft Getränk "Aperitivo Sprizz 3x200 ml" zurück

Sattledt – Die Supermarktkette Hofer und ihr Lieferant Mack & Schühle AG rufen den Artikel "Aperitivo Sprizz 3x200 ml" zurück. Wegen einer möglichen Verunreinigung mit Glassplittern "wird vom Verzehr des genannten Produktes abgeraten", hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des Unternehmens. Das Produkt war ab 5. Juli 2021 in Österreich in allen Filialen der Hofer KG erhältlich. Der Verkauf des Produktes wurde sofort gestoppt.