„Ich und mein Holz, ich und mein Holz“: Museum in Wildschönau wächst

Oh, welch wunderbare Schöpfung“, wird im Ohrwurm „Ich und mein Holz“ gesungen. Doch lange vor dem Poplied manifestierte ein Wildschönauer seine Begeisterung für den Naturrohstoff bereits in einem erlebbaren Hit: Seit 25 Jahren betreibt Hubert Salcher in Auffach das erste Holzmuseum Tirols. Etwa 1000 Quadratmeter umfasst das begehbare Sammelsurium an 3000 historischen bis kuriosen Werkzeugen, Kunst und Alltagsgegenständen. „Das ist mein Lebenswerk“, sagt Salcher, als er durch die vielen verwinkelten Räume führt. Unter seinen Füßen knarrt und knarzt es – „gåritzt“, sagt man im Hochtal.