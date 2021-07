40-Jährige bei Sturz mit Monsterscooter in Biberwier verletzt

Biberwier – Bei einem Sturz mit einem sogenannten Monsterscooter hat sich eine 40-Jährige am Mittwoch in Biberwier verletzt. Laut Polizei fuhr sie gegen 14 Uhr auf einer Forststraße talwärts, als sie in einer Kurve über den Fahrbahnrand hinaus geriet und mehrere Meter über steiles Gelände abstürzte.