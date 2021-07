Um Gefahren zu vermeiden: Drauradweg erhält neue Hinweistafeln

„Wir sind uns dieses Problems bewusst und schaffen Abhilfe“, nimmt Harald Haider, Leiter des Baubezirksamtes Lienz und Verantwortlicher im Verein Radwege in Osttirol, Stellung. Man habe bereits im Vorjahr die Strecke begutachtet und deutliche Mängel in der Wegmarkierung festgestellt. In Abstimmung mit dem Tourismusverband und den Gemeinden wurden neue Hinweisschilder in Auftrag gegeben, die auf einem in ganz Österreich einheitlichen Aussehen aufbauen und nun ausgeliefert wurden.