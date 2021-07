Kritik der EU-Kommission „beschämend für Österreich“

Wien – Auch Österreich wird in Sachen Rechtsstaatlichkeit im Bericht der EU-Kommission kritisiert. Das Zeugnis ist im internationalen Vergleich durchaus als negativ zu bewerten. Vor allem die Angriffe von Politikern, zuletzt seitens der Kanzlerpartei ÖVP, auf die Staatsanwaltschaft werden hervorgehoben. Auch die aufwändigen Berichtspflichten für die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wurden bemängelt, weil sich diese negativ auf die Effektivität der Antikorruptionsuntersuchungen auswirken. Die hohen Beträge an staatlichen Inseraten wurden ebenso erwähnt. Dabei wurden mit Blick auf Medienvielfalt Zweifel hinsichtlich der Fairness, der Objektivität und Transparenz der Zuteilung geäußert.

Europa- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) wies hingegen die Kritik der EU-Kommission in einzelnen Punkten zurück. „Wenn gewisse Entscheidungen von Staatsanwälten kritisiert werden, ist das nicht negativ für den Rechtsstaat.“ Was die Kritik bezüglich der Inserate betreffe, „kann ich nur feststellen, dass hier in erster Linie auch die Stadt Wien mit mehr als 32 Millionen Euro mehr ausgibt als sämtliche Bundesländer zusammengerechnet“, sagte Edtstadler in einer Reaktion am Mittwoch.