Groß angelegte Klima-Proteste „in allen Ecken des Landes“ angekündigt

Düsseldorf – Die deutsche Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer hat groß angelegte Proteste der Fridays for Future-Bewegung angekündigt. „Wir werden in den nächsten Monaten in jeder Ecke des Landes und jeder Generation mobilisieren, hunderte Proteste organisieren und dafür sorgen, dass im besten Falle Menschen überall anfangen, die Klimakatastrophe - und die eigene Stimme bei der Wahl - so ernst zu nehmen wie möglich“, sagte Neubauer der Rheinischen Post (Donnerstag).