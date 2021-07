Doppelpass mit Doppelbass bei den Tiroler Festspielen Erl

Come on! Christian Muthspiel (Bildmitte) als Antreiber des „Orjazztra Vienna“.

17 Mitglieder umfasst das Orjazztra Vienna, mit Posaunist Alois Eberl ist ein Tiroler darunter. Sieben Frauen stehen zehn männlichen Kollegen um nichts nach. Das Schlagzeug, „das gendergerechteste der Welt“ (O-Ton Christian Muthspiel), ist mit Judith Schwarz und Marton Juhasz doppelt besetzt, was die rhythmische Bandbreite erheblich erweitert. Die Kunst des Doppelpasses – oder auch: des Doppelbasses – hält man in diesem Orchester überhaupt hoch: E-Bass (Beate Wiesinger) und Kontrabass (Judith Ferstl) vereinen sich im Stück „Open Strings“ zu einer faszinierenden Symbiose.

Apropos: In der kollegialen Masse untertauchen, das geht in dieser Selektion von Hochkarätern gar nicht. Jede und jeder tritt zumindest einmal heraus in Richtung Bühnenrand für ein improvisiertes Solo, eingebettet in die Kompositionen, die allesamt aus der Feder Christian Muthspiels stammen.