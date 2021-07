Die nächsten Unwetter kommen: Kufstein rüstet sich für weitere Regenfälle

Kufstein – Das Schaufeln und Aufräumen in der Festungsstadt hat auch gestern noch angedauert. Dabei blicken Bürgermeister Martin Krumschnabel und viele Bachanrainer mit Sorge auf die Wettervorhersage. Ab Sonntag könnte es nämlich wieder zu regnen beginnen. Wie ergiebig die Niederschläge werden, ist zwar noch offen, aber in Kufstein reichen mittlerweile wenige Zentimeter zur nächsten Überflutung. „Wir haben bei einer Begehung der Bäche festgestellt, dass zwar die Gerinne weiträumig schon geräumt sind. Nur genau an den Engstellen, besonders unter den Brücken, ist wahnsinnig viel Geschiebematerial. Das müssen wir dringend herausbringen, bevor es wieder zu regnen beginnt“, begründet der Stadtchef die Eile. Daher ist nicht nur die Berufsfeuerwehr Innsbruck dabei, die drei am Samstag über die Ufer getretenen Bäche freizubaggern, „sondern wir haben auch das Bundesheer für einen Assistenzeinsatz ersucht“.