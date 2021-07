Schäden durch verheerende Unwetter in Tirol gehen in die Millionen

Hopfgarten i. Br., Kufstein – Eine erste Grobschätzung für die Schäden nach dem Unwetter in Tirol liegt vor. Betroffen waren vor allem die Bezirke Kufstein und Kitzbühel. Alleine die Schäden im Infrastrukturbereich belaufen sich auf rund 17 Millionen Euro. Die privaten Elementarschäden werden derzeit erhoben, dürften sich aber ebenfalls in Millionenhöhe bewegen, teilt das Land mit.

Arbeit, die nun auch zum Teil vom Bundesheer übernommen wird. „Am Dienstag waren 25 Soldaten in Söll im Einsatz und haben Keller ausgeschöpft. Heute beginnen die Arbeiten, die die beiden Talseiten in der Kelchsau wieder für den Fahrzeugverkehr verbinden werden“, berichtet der Tiroler Militärkommandant, Brigadier Ingo Gstrein, am Mittwoch. 25 Soldaten des Baupionier- und Katastropheneinsatzzuges des Militärkommandos Tirol sind für den Zusammenbau der 21 Meter langen Ersatzbrücke vor Ort. Die Bettungen an den durch das Wildwasser beschädigten Ufern werden durch die Straßenmeisterei ausgehoben und betoniert. Im Laufe der nächsten Woche sollte der Verkehr wieder fließen können.