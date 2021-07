Nach Streit um Budget im Gemeinderat: Land erteilt Willi eine Abfuhr

Innsbruck – Es kam schneller als erwartet – aber so wie erwartet: Die Entscheidung von Bürgermeister Georg Willi (Grüne), den Antrag von mehreren Fraktionen auf ein Doppelbudget nicht zuzulassen, war „unrechtmäßig“. Das Land hat dies in einer Stellungnahme gestern klargestellt und Willi aufgefordert, die Sitzung nachzuholen. Das wird wohl morgen der Fall sein. Willi akzeptiert die Entscheidung, ist aber weiter anderer Ansicht.

Willi stützt seine Meinung auf ein Gutachten von Karl Weber, emeritierter Professor für Öffentliches Recht an der Universität Innsbruck. Dieser berief sich auf das Legalitätsprinzip, wonach die Hoheitsverwaltung „nur auf Grund der Gesetze geführt“ werden dürfe. „Mangels einer gesetzlichen Ermächtigung wäre daher die Vorlage eines Doppelbudgets für die Stadt Innsbruck klar rechtswidrig“, so Weber.

Willi zeigte sich erstaunt darüber, dass die Stellungnahme des Landes derart schnell komme. Er habe die Rechtsmeinung nun auch noch „bescheidmäßig“ angefordert. Der Sondergemeinderat wird aber wohl morgen fortgesetzt. Dann wird nicht nur über das Doppelbudget gesprochen, sondern auch über den Bozner Platz. Die FPÖ hat mittels Minderheitsvotum gestern eine Abstimmung über die Detailplanung dort verhindert – und bringt das nächste Großprojekt damit in den Gemeinderat. Willi stellte auch klar, dass er für einen Passus im Stadtrecht sei, der die Erstellung eines Doppelbudgets ermöglicht. Er stellte bereits in der abgebrochenen Sitzung in Aussicht, für die Jahre 2023/2024 vor der nächsten planmäßigen Gemeinderatswahl ein zweijähriges Budget machen zu wollen.