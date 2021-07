„Kurz – Ein Regime“: Der Ibiza-Report des Peter Pilz

Wien – Peter Pilz und Untersuchungsausschuss: Was über viele Jahre untrennbar schien, hatte bei Ibiza mangels Mandats im Nationalrat ein Ende. Als Ersatz weicht Pilz in die Buchbranche aus: Unter dem Titel „Kurz – Ein Regime“ erscheint heute eine Abrechnung mit Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Pilz liefert auf 255 Seiten so etwas wie einen ersten Bericht zum Ibiza-Ausschuss. Seine Kritik und Zuspitzung haben nichts an Schärfe verloren. Das Ibiza-Video ist für Pilz nicht in erster Linie ein Problem der FPÖ, sondern der ÖVP. Der türkise Parteichef sei sich dessen schon im 2019 bewusst gewesen, als das Video veröffentlicht wurde: „Sebastian Kurz weiß, dass 17 Monate Parteibuchwirtschaft und drei Jahre verdeckte Wahlkampffinanzierung zahlreiche Spuren hinterlassen haben.“