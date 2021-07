Ein „No“ zum unverstellten Blick: John Miller in der Galerie Widauer

Innsbruck – Wirklich alleine ist man bei John Miller in der Galerie Widauer nie. Auch wenn man der einzige Gast ist, so huscht dennoch ständig das eigene Selbst über die glatten Bildflächen, die an den Galeriewänden hängen. John Miller benutzt bevorzugt Spiegel für seine Arbeiten, geht es in ihnen doch auch um das Spiegeln des Selbst im öffentlichen Raum. Bei Widauer zeigt Miller aktuell neueste Arbeiten. Es ist das erste Mal, dass die Innsbrucker Galerie ihm eine Einzelausstellung widmet.

Braun steht für ihn, der mit Weggefährten wie dem 2012 verstorbenen Mike Kelley aus dem Umfeld der Picture Generation hervorgeht, eigentlich als farbgewordene Ablehnung medialisierter Bilder. Braun, das an das Rostbraun der Minimal Art und unweigerlich auch an Exkremente erinnern lässt, kommt in allen ausgestellten Bildern vor, mal in minimalistischen Rechtecken, mal geschrieben als trotziges „No“ oder egomanisches „I“. Wieder ist es das Ich, das sich hier in den öffentlichen Raum, in Aufnahmen von leeren Städten und Plätzen einschreibt. Wie präsent wird es dort? Das bildgewordene Ausloten bei Miller hat in Zeiten der Pandemie neue Dringlichkeit erlangt.