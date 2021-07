TVB stimmte über Konzept fürs Zillertal ab: Klares Votum nach langem Tauziehen

Die TVB-Führungsriege in Mayrhofen rief mit LHStv. Josef Geisler am Dienstag zur Abstimmung auf.

Mayrhofen – Einem Frühling 2020 ohne Touristen folgte im Vorjahr ein Sommer mit überwiegend per Auto anreisenden Individualtouristen. Da wurden manche Zillertaler skeptisch, ob es überhaupt einen Wasserstoffzug ins Tal brauche. Die jüngsten Katastrophen nach Unwettern ließen dann kurzzeitig sämtliche Corona-Diskussionen hintanstehen: Der Klimawandel und seine bedrohlichen Auswirkungen rückten wieder in den Fokus. In dieser Stimmung fand am Mittwoch die außerordentliche Vollversammlung des Tourismusverbandes Mayrhofen-Hippach statt.