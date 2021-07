Landwirtschaftskammer berät heuer vor allem die Direktvermarkter

Tarrenz – Vor 25 Jahren hatte es mit 100 Flaschen Wein angefangen, geerntet von einigen Stöcken der Imster Rebe. Seitdem hat sich bei Alexandra und Georg Flür viel getan, denn mittlerweile wurden die Tarrenzer Tirols erste Vollerwerbswinzer, bauen acht Sorten an und produzieren 11.500 Flaschen. Zuletzt kamen auf einen Schlag fünf Hektar Anbaufläche dazu – „dann haben wir in Zukunft wohl an die 40.000 Flaschen zu vermarkten“, erklärt Alexandra den aufmerksamen Zuhörern in der unteren, kleinen Verkostungsstube.