Stilllegung der Sonderschule in St. Johann beschlossen

Daher soll mit Ablauf des 31. August 2021 die Sonderschule vorübergehend stillgelegt werden. Da es eine Sprengelschule sei, wurden die Sprengelbürgermeister bereits informiert. Hauser: „Die Stilllegung ist nur vorübergehend, falls wieder Bedarf gegeben ist. Was aber eher unwahrscheinlich ist, weil die Inklusion in den letzten Jahren ja sehr forciert worden ist.“

Trotzdem sei nicht weniger Bedarf an den Räumen da, die in der Sonderschule vorhanden sind. Derzeit gebe es in der Polytechnischen Schule sechs Schüler mit Sonderbedarf, in der Mittelschule ebenfalls sechs und in der Volksschule acht. Die Räumlichkeiten der Sonderschule, die sich im Besitz der Gemeinde befindet, sollten deshalb auch für diese Schulen zur Verfügung stehen.