Seniorin in Lana erstochen: Mutmaßlicher Täter bleibt in der Psychiatrie

Lana – Ein 87-jähriger Mann, der vergangenen Sonntagnachmittag seine 78-jährige Lebensgefährtin im Garten eines Seniorenwohnheims in Lana in Südtirol erstochen haben soll, ist am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt worden. Der Mann konnte laut Medienberichten aufgrund seines Zustandes keine Aussage machen. Er bleibe vorerst in der Psychiatrie des Meraner Krankenhauses, da er suizidgefährdet sei, sagte sein Verteidiger Ernest Cuccarollo. Der Mann soll laut Aussagen seines Verteidigers unter Schock stehen.