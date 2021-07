Sechs Fraktionen fordern mehr Frauen in Tiroler Gemeindepolitik

Innsbruck – Im Vorfeld der Gemeinderatswahlen in Tirol im Februar 2022 – ausgenommen Innsbruck – haben sechs Innsbrucker Kommunalpolitikerinnen unterschiedlicher Fraktionen an ihre Geschlechtsgenossinnen appelliert, sich stärker in der Gemeindepolitik zu engagieren. Im Rahmen einer parteiübergreifenden Pressekonferenz in Innsbruck am Donnerstag machten Vertreterinnen von ÖVP, Grünen, SPÖ, FPÖ, NEOS und Für Innsbruck (FI) auf die derzeitige Schieflage in der Repräsentanz aufmerksam.