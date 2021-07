Massiver Hangrutsch in Wörgl: Häuser mussten evakuiert werden

Wörgl – Mehrere Häuser im Bereich Pinnersdorf in Wörgl mussten am Donnerstag evakuiert werden, nachdem ein Hang in Bewegung geraten und abgerutscht war. Das Erdreich riss mehrere große Bäume mit und ergoss sich zum Teil in eine Baustelle am Fuße des Berges, wo auch ein Kran aufgestellt ist. Dieser hielt der Naturgewalt stand.