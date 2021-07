Saisonstart für WSG Tirol und FC Wacker: Auf die Plätze, fertig, los

Wattens – Ein Blick aufs sommerliche Transferfenster (s. u.) genügt, um zu wissen, dass sich die WSG Tirol in der dritten Saison in der Fußball-Bundesliga zumindest personell wieder neu (er-)finden muss. Konzeptionell darf im bewährten 4-4-2-Mantel, aber noch giftiger gegen den Ball, einiges dennoch beim „Alten“ bleiben.

„Wir wollen wieder den Fußball durchziehen, für den wir in der erfolgreichen letzten Saison gestanden sind – mit noch intensiverem Spiel, mit spielerischen Lösungen“, stellt Sportmanager Stefan Köck klar, um gleich einen gewichtigen Nachsatz hinterherzuschicken: „Wir dürfen zurückblicken, aber dürfen nicht weiterträumen, sondern müssen vom ersten Spieltag an um jeden Punkt kämpfen.“

Der WSG-Kader verfügt aktuell über sieben Legionäre (sechs sind für die Fördergelder des Österreicher-Topfs erlaubt), am Weg zur Einbürgerung hat Langzeit-Keeper und Kapitän Ferdl Oswald gerade seine Prüfung absolviert: „Er ist ein Supertyp und hat uns über all die langen Jahre viel mehr gehalten als gekostet“, streut Köck seinem Kapitän, der die Defensive gemeinsam mit Raffael Behounek und Fabian Koch dirigieren soll, Rosen. Im Mittelfeldzentrum ist nach dem Celic-Abgang womöglich noch Handlungsbedarf gegeben, Linksverteidiger Leon Klassen (Rippenprellung) und der dänische Stratege Bror Blume (Adduktoren) sind vor dem Start noch angeschlagen.

Mit vielen jungen Spielern und einem Mini-Budget wartet wieder der Kampf um den Klassenerhalt. Dennoch darf Köck vor dem dritten Erstliga-Jahr in Serie mit berechtigtem Stolz notieren: „Wir wissen, dass uns in der ersten Saison die Insolvenz über den SV Mattersburg gerettet hat. Dennoch betrachte ich es als unsere größte Auszeichnung, dass wir als Verein in den letzten Jahren mit bescheidenen Mitteln Großes geleistet haben.“ Eine Reise, die mit vielen neuen Gesichtern so weitergehen soll ...