Merkel fordert Verkaufs-Limit für "Pegasus"-Spähsoftware

Berlin – In der Pegasus-Affäre fordert die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Verkaufsbeschränkung für die Spähsoftware. "Ich glaube, dass es wichtig ist, dass für bestimmte Situationen ausgerichtete Software nicht in falsche Hände kommt", sagte Merkel am Donnerstag. Medien aus verschiedenen Ländern hatten berichtet, dass die von der israelischen Firma NSO verkaufte Software dazu genutzt worden sei, um Journalisten, Regierungsvertreter und Menschenrechtler auszuspionieren.

Merkel erklärte, der Verkauf der Software müsse an restriktive Bedingungen geknüpft werden. So solle sie nicht an Länder geliefert werden, "in den eine gerichtliche Überwachung von solchen Angriffen vielleicht nicht gesichert ist". Merkel selbst war vor Jahren vom US-Geheimdienst NSA mit anderen Mitteln ausspioniert worden, was sie erneut kritisierte.