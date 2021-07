Zwölfjährige in Innsbruck bei Bushaltestelle von Radfahrer erfasst

Innsbruck – In Mühlau ist am Donnerstagnachmittag ein Mädchen verletzt worden. Gegen 17.10 Uhr war ein 23-jähriger Italienerauf dem Radweg der Haller Straße in westlicher Richtung unterwegs. Der Radfahrer fuhr an der Bushaltestelle in der Haller Straße Nr. 4 vorbei. Just in diesem Moment machte eine zwölfjährige US-Amerikanerin einen Schritt nach hinten und drehte sich um.