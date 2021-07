Hausschuhe und Halbwahrheiten: Sommerkomödie im Kellertheater

Wer mit wem? Sheila (Bernadette Heidegger), Ginny (Caroline M. Hochfelner), Philip (Klaus Rohrmoser) und Greg (Andreas Jähnert) in „Halbe Wahrheiten“ auf der Bühne des Innsbrucker Kellertheaters.

Innsbruck – So ganz geheuer ist Greg das nicht. Die Hausschuhe unter Ginnys Bett gehören ganz offensichtlich weder seiner Freundin noch ihm selbst. Und dann auch noch überall Blumen. Und höchst verdächtige Pralinenschachteln. Hat Ginny etwa einen heimlichen Liebhaber?

Zwei Paare, zwei Geschichten. Wie sie zusammenhängen, das erzählt „Halbe Wahrheiten“ von Alan Ayckbourn, das aktuell im Innsbrucker Kellertheater zu sehen ist – und zwar in aller Ruhe. Zuerst lässt das Stück alle Beteiligten mehrmals in die Irre laufen.

Wer mit wem, warum, wie und wo? Diesen Knoten selbst am Ende nie ganz zu lösen, das ist das Kunststück dieses Theaterstücks, welches schon 1965 geschrieben wurde. Das tut dem Erzählvergnügen aber fast keinen Abbruch. Ja, eine jüngere Geliebte zu haben, ist heute kein Kavaliersdelikt mehr – in seiner Beziehung nur die halbe Wahrheit, also Halbwahrheiten, zu erzählen, bleibt aber ein zeitloses Hobby.