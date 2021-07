E-Mobility App der Tiwag zeigt Ladestation

Innsbruck – „Die Nachfrage nach E-Fahrzeugen steigt seit Jahren rapide an und die Hersteller reagieren mit einer wachsenden Produktpalette immer leistungsfähigerer Automobile“, sagt Tiwag-Vorstandsdirektor Johann Herdina. Seit 2014 seien über 2,5 Mio. Euro in den Ausbau eines bedarfsgerechten und flächendeckenden Ladenetzes in Tirol investiert worden, um die Mobilität in Tirol zukunftsfit zu machen. Kooperationen mit Partnern im In- und Ausland, wie zuletzt etwa mit dem E-Mobilitätsdienstleister Smatrics, eröffnen E-Mobilitätskunden der Tiwag die Möglichkeit, im mitteleuropäischen Raum bequem und anbieterübergreifend zu laden.