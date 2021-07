Juzi feiern spontan ihr Open Air Mitte August in Strass

Am 14. August steigt das Open Air der Juzis mit bis zu 1500 Fans beim Festgelände in Strass.

Strass – „Die Zeit für die Organisation ist knapp, aber wir ziehen das durch und veranstalten am 14. August 2021 unser Juzi-Open-Air in Strass im Zillertal“, teilen die Jungen Zillertaler mit und meinen: „Höchste Zeit, dass wir wieder gemeinsam feiern. Wir freuen uns riesig auf ein Wiedersehen mit unseren Fans.“

Schon am Donnerstag, 12. August, gibt’s ein Wiedersehen beim Begrüßungsabend für Fan-Gruppen, Juzi-Family-Mitglieder und Freunde im Festzelt und am Freitag ein Warm-up mit einer lustigen Juzi-Olympiade (Gummistiefelweitwurf, Entenfischen etc.). (TT)