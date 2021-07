Zufahrtsverbot zu Tankstellen in Tirol hält: Höchstgericht lehnte Beschwerde ab

Seit August 2019 gilt das zeitlich beschränkte Zufahrtsverbot zur Billig­-Diesel-Tankstelle in Fritzens.

Innsbruck – Dreizehn Lkw-Tankstellen gibt es entlang der Inntal- und der Brennerautobahn, die aufgrund von Verträgen mit Speditionen Billig-Diesel anbieten. Sehr zum Ärger der betroffenen Anrainer, schließlich fahren die Lkw-Fahrer von der Autobahn zuerst ab, um ihre Fahrzeuge in den „Dorf-Tankstellen“ aufzutanken, und dann wieder auf. Vor zwei Jahren hat das Land deshalb die Notbremse gezogen und zeitlich befristete Abfahrts- bzw. Zufahrtsverbote zu den zwei Billig-Diesel-Tankstellen in Innsbruck-Süd und in Fritzens verordnet.