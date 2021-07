Stadt Schwaz rettete 32 Rehkitze mit Drohne

Schwaz – Die Aktion hat österreichweit für Aufsehen gesorgt. Als erste Stadt in Tirol hat Schwaz den Landwirten angeboten, ihre Wiesen vor dem Mähen mit einer Drohne zu überfliegen, um Rehkitze zu finden, die im hohen Gras eigentlich Schutz suchen. In den ersten Tagen nach der Geburt werden die kleinen Kitze von ihren Müttern zum Schutz in den Wiesen abgelegt. Vor natürlichen Fressfeinden wie Füchsen sind sie dort gut geschützt, allerdings nicht vor Mähmaschinen. Für Landwirte ist es so gut wie unmöglich, die Rehkitze im hohen Gras zu entdecken. So kam es in der Vergangenheit häufig vor, dass Rehkitze Opfer von Mähmaschinen wurden. Doch heuer nicht: In nur zwei Wochen konnten 32 Rehkitze mittels Drohne gerettet werden.