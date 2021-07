Mit etwas Glück eine von 10 Wanderausrüstungen gewinnen!

Teilnahmebedingungen: Ich bestelle das Testabo der Tiroler Tageszeitung, welches nach 4 Wochen automatisch endet. Dieses Angebot ist bis zum 18.08.2021 gültig. Weder ich noch in meinem Haushalt lebende Personen haben in den letzten sechs Monaten ein Abo der Tiroler Tageszeitung bezogen. Die Gewinner werden schriftlich, bis spätestens 25.08.2021, verständigt und in den Print- sowie Onlinemedien der Tiroler Tageszeitung veröffentlicht. Unter allen teilnehmenden Testabonnenten und Abonnenten wird je eine von 10 Wanderausrüstungen verlost. Beschreibung Rucksack: Ortovox Traverse 20 Rucksack, Comfort Contact Back System bietet viel Luftzirkulation, genügend Stauraum für die Ausrüstung, elastische Seitenfächer für die Trinkflasche, integriertes Helmfach und Stockbefestigung, sowie Trinksystemvorbereitung, Regenhülle, Hüfttasche und eine Halterung für die Sonnenbrille. Im Sinne der Nachhaltigkeit besteht das Außenmaterial aus 72% recyceltem Polyamid. Beschreibung Stöcke: Makalu von LEKI, Rohrdurchmesser: 16/14/12 mm, Gewicht: 235g, mit komfortablen AERGON Thermo Griff und dem intuitiven Speed Lock 2 Verstellsystem mit einer Verstelllänge von 100-135 cm. Beschreibung Flasche: Hydration von Hydro Flask, doppelwandige TempShield Vakuum-Isolierung hält kühle Erfrischungsgetränke bis zu 24 Stunden kalt bzw. heiße Getränke bis zu 6 Stunden heiß, aus hochwertigem Edelstahl (BPA- und Phtalatfrei). Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist nur in Verbindung mit der Erteilung der Zustimmungserklärung zur Kontaktaufnahme möglich. Moser Holding Mitarbeiter und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Satz- und Druckfehler vorbehalten.