Plastikverschmutzung im Meer: Gefahr für die Gesundheit?

Erhebliche Mengen an kleinen Plastik­teilen landen jedes Jahr in den Meeren.

Wien – Die Auswirkungen der Plastikverschmutzung der Ozeane auf die menschliche Gesundheit stehen an erster Stelle der Sorgen, die Menschen im Zusammenhang mit verschiedenen meeresbezogenen Bedrohungsszenarien haben. Das zeigt eine Umfrage in 14 europäischen Staaten und Australien, die ein Forscherteam mit Beteiligung von Wiener Umweltpsychologen im Fachjournal "Global Environmental Change" veröffentlicht hat. Die Befragten würden auch mehr Forschung in diesem Bereich befürworten.