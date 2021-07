Diskussion im TT-Studio: Klimakrise wird Gesellschaft massiv verändern

„Die Bilder der Hochwasser sprechen für sich, die Klimakrise ist nicht mehr zu leugnen. Sie wird einen massiven gesellschaftlichen Wandel bringen“, sagt Georg Kaser, Mitglied im Weltklimarat – „Die Frage ist, ob by design or by desaster“, resümiert der Südtiroler Klimaexperte im TT-Studio. Also ob die Veränderung möglichst kontrolliert und gestaltbar oder (später) durch gezwungene Notmaßnahmen eintritt.