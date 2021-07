Das Beste aus der Nachbarschaft – Obst und Gemüse aus Tirol

MPREIS ist Pionier bei regionalem Markenfleisch. Den Auftakt machte der Tiroler Jahrling, ein etwa ein Jahr altes Jungrind aus Mutterkuhhaltung. Die Tiere wachsen ganz natürlich auf kleinen Bauernhöfen und Almen bei den Mutterkühen auf und ernähren sich hauptsächlich von Milch sowie etwas Heu und Gras. Durch die natürliche und gesunde Lebensweise mit viel frischer Luft und Auslauf wachsen sie langsam und bleiben gesund. Unter der Marke BIO vom BERG ist Jungrind und Kalb in Bio-Qualität erhältlich. Beim Geflügel bieten das Tiroler Alpenhendl vom Ötztaler Rimlhof und die Tiroler Bio-Pute aus dem Stubaital die beste regionale Qualität. Tiroler Bio-Schwein vervollständigt das Sortiment an lokaler Spitzenqualität bei MPREIS.

Bei MPREIS finden auch die kleinsten Produzentinnen die Wertschätzung, die sie verdienen. Zum Beispiel die Bienen. In Zusammenarbeit mit dem Bio-Wanderimker Bernhard Bichler entsteht im Kaiserwinkel ein ganz besonderer Honig. Im Sommer bringt er seine Bienenvölker auf hochgelegene Almen, wo sie in der intakten Bergwelt die Zutaten für den BIO vom BERG Tiroler Almrosenhonig sammeln. Für Bernhard Bichler hat die Kreislaufwirtschaft einen besonderen Stellenwert: er zimmert die Bienenhäuser aus dem Holz seiner eigenen Forstwirtschaft und verwendet nur natürliches Bienenwachs für die Waben. Das ist das Rezept für ein einzigartiges und köstliches Naturprodukt.

In Ellmau ist rund um den MPREIS Markt ein Bienenschaugarten entstanden, der für alle Besucherinnen und Besucher offen ist. Denn Honigbienen, Wildbienen und andere Nützlinge tun viel für unseren Landwirtschaft und brauchen unseren Schutz. Der Bienengarten ermöglicht Einblicke in die Welt dieser faszinierenden Insekten und schafft eine grüne Oase für Menschen und Natur. Der Bienengarten hat Schule gemacht – inzwischen ist neben der Bäckerei Therese Mölk in Völs bei Innsbruck Thereses Bienenfeld entstanden, ein Bio-Getreideacker mit Schutzzone für Wildbienen und nützliche Insekten. Weitere Projekte sind an unterschiedlichen Standorten geplant.