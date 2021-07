Aufräumen nach Unwettern im Unterland: Zugverkehr beeinträchtigt

Wörgl – Nach den Unwettern am vergangenen Wochenende muss auch an den Bahnstrecken noch aufgeräumt und repariert werden. In Tirol betrifft das besonders die Strecke durch das Brixental, teilten die ÖBB am Freitag mit. Vor allem im Bereich Windau wird in den kommenden Tagen intensiv am Gleis gearbeitet. Deshalb kommt es zu Einschränkungen bzw. Fahrplanänderungen zwischen Wörgl und Saalfelden.