Japans Kaiser Naruhito erklärte die Olympischen Spiele in Tokio für eröffnet

Angeführt von den Fahnenträgern Tanja Frank und Thomas Zajac zog die kleine ÖOC-Abordnung bei der Eröffnungsfeier in Tokio ein.

Tokio - Die XXXII. Olympischen Sommerspiele in Tokio sind eröffnet. Der japanische Kaiser Naruhito sprach am Freitag um 23.13 Uhr Ortszeit (16.13 MESZ) die offiziellen Eröffnungsworte und gab damit das Startsignal für das größte Sportereignis der Welt. Die wegen der Corona-Situation vor allem in Japan umstrittenen Spiele dauern bis 8. August. Zuschauer sind bei den insgesamt 339 Medaillenentscheidungen nicht zugelassen.