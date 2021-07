Nach Neuvergabe: PCR-Tests in Osttirol werfen viele Fragen auf

Im Auftrag des Landes führt das Institut für Virologie der Medizinischen Universität Innsbruck PCR Tests in Osttirol in Zusammenarbeit mit der Firma Novatium durch. Die Firma Novatium führt dabei die Erstauswertungen durch, nachdem diese über die notwendige Infrastruktur verfügt. Alle spezielleren Untersuchungen, wie beispielsweise die Variantenanalyse, sowie die Qualitätssicherung erfolgen jedoch am und über das Institut für Virologie in Innsbruck.