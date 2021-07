Steiles Gelände: 70-Jähriger stürzte in Untertilliach mit Mähmaschine ab

Untertilliach – Mit Bein- und Kopfverletzungen wurde am Freitag ein 70-Jähriger in das Krankenhaus Lienz eingeliefert. Der Mann war auf einer Bergwiese in Untertilliach mit Heuarbeiten beschäftigt, als seine Mähmaschine im steilen Gelände plötzlich ins Rutschen geriet.