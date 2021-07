Wenig Freude über neues Wohnprojekt in St. Johann

St. Johann i. T. – Auf einem Grundstück der „Fürsterzbischöflichen Riester’schen Priesterhausstiftung“ am Leukentalweg in St. Johann möchte die Wohnungseigentum Tirol (WE) insgesamt 43 Mietwohnungen errichten. Prokurist Christian Nigg, zuständig für Marketing und Verkauf, sowie Projektentwickler Juri Nindl von der WE bzw. Gottfried Heugenhauser von der St. Johanner Architektengruppe P3 stellten das Bauvorhaben kürzlich im Gemeinderat vor.