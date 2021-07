"Me, We": Der Weg zum Wir ist noch weit

Marie (Verena Altenberger) versucht schiffbrüchigen Flüchtlingen vor Lesbos zu helfen. Sie gerät dabei selbst in Seenot.

Vom „Ich“ zum „Wir“ – eine chancengleiche Gesellschaft als Mosaik von Talenten, ein Zusammenwachsen und Zusammenstehen: Das gab Champion Ali jungen Menschen mit auf den Weg. Diese Mission ist fast 50 Jahre später noch unerfüllt. Heute werden in reichen Ländern mit restriktiver Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik Wahlen gewonnen.

Regisseur David Clay Diaz hat „Me, We“ zum Titel seines neuen, in Österreich produzierten Spielfilms gemacht. Vier Personen, einander unbekannt, ihre Wege kreuzen sich nie, haben dennoch eines gemeinsam: Sie wollen nicht mehr länger zusehen, sie werden selbst aktiv.

Marie (gespielt von „Jedermann“-Buhlschaft Verena Altenberger) schließt sich einer NGO auf der griechischen Insel Lesbos an. Von den Behörden schikaniert, versucht sie auf eigene Faust, schiffbrüchige Flüchtlinge vor dem Ertrinken zu retten.

Die gutsituierte TV-Redakteurin Petra (Barbara Romaner) nimmt den mutmaßlich minderjährigen Flüchtling Mohammed in ihrer gediegenen Bleibe auf. Sie versucht ihm das Leben in Wien schmackhaft zu machen, kulturelle Unterschiede blendet sie dabei aus. „Du hältst dir einen armen Flüchtling im Keller“, ärgert sich Mohammed, als er wieder einmal mit Petra in Streit gerät.