Mehr als ein Drittel der Wildfütterungen im Bezirk Landeck ungeeignet

Ein Tier aus Santa Catarina im Vinschgau wurde auf der Bielerhöhe in der Nähe des Silvrettastausees gesichtet. Die Luftlinie beträgt 55 Kilometer. Ein zweijähriger Hirsch, der in Graubünden bei Tschlin besendert wurde, wechselte im Sommer über die Berge vom Val Sinestrabis ins Fimbatal und weiter bis nach Gaschurn in Vorarlberg. Ein zehnjähriger Hirsch aus Guarda wanderte in zwei Tagen 40 Kilometer bis ins Radurschltal bei Pfunds.