Doppelt hält besser: Gemeinderat beschloss Doppelbudget für Innsbruck

Innsbruck – Wenn schon Doppelbudget, dann auch zwei Sitzungen. So oder so ähnlich kann man das Theater im Innsbrucker Gemeinderat der vergangenen Tage zusammenfassen, das mit einer Mehrheit für ein Doppelbudget 22/23 gestern dann doch noch ein Ende fand. FPÖ, Für Innsbruck, ÖVP und Gerechtes Innsbruck stellten die erforderlichen Stimmen, die SPÖ, die in Teilen ja für die Sondersitzung eingetreten war, enthielt sich überraschend.

Die inhaltlichen Trennlinien waren schnell gezogen. Die Befürworter eines Doppelbudgets sprachen von einem „wichtigen Signal für Stabilität in der Stadt“, wie es ÖVP-Klubobmann Christoph Appler ausdrückte. „Wohl wissend, dass die Budgetgespräche so oder so nicht einfach sind.“

Bei Für Innsbruck mahnte GR Markus Stoll ein, dass man nicht „falsche Argumente“ ins Treffen führen solle. Man wisse bei der Einnahmenseite sehr wohl, was in den kommenden Jahren auf die Stadt zukomme. Und bei der Ausgabenseite könne man selbst handeln. „Die Rahmenbedingungen sind klar.“ Für die FPÖ war der Spargedanke in dem Doppelbudget wichtiger. Vizebürgermeister Markus Lassenberger widmete sich aber vor allem dem Streit um die Sitzung selbst. „Dieses Spektakel hätten wir uns ersparen können“, sagte er in Richtung Willi. SPÖ-GR Irene Heisz sprach das Für und Wider bei einem Doppelbudget an – und das mündete in der Fraktion in einer Enthaltung. Als „unseriös“ bezeichnete GR Tom Mayer (Liste Fritz) ein Doppelbudget für die kommenden Jahre. „Wenn die Fraktionen, die den Antrag unterstützen, damit Chaos erzeugen wollen, dann muss ich ihnen sagen: Das Chaos haben wir schon.“