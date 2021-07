Naherholung sorgt für immer mehr Parkchaos in Obsteig

Der Parkplatz Arzkasten ist vor allem an Wochenenden stark frequentiert. Auch hier will man die Kapazitäten ausbauen.

Obsteig – Das Thema Verkehr beherrschte die letzte Gemeinderatssitzung der Plateaugemeinde Obsteig vor der Sommerpause. Kein Wunder – fällt doch die zweite Phase des Straßenrückbaus entlang der Ortsdurchfahrt derzeit mitten in die Hochsaison. Inwiefern noch heuer diese Arbeiten insgesamt abgeschlossen werden können – das sei eine Frage des Budgets der Landesstraßenverwaltung, sagt Bürgermeister Hermann Föger.

Tatsache ist aber auch, dass sich Obsteig im Naherholungsgebiet des Ballungsraumes im Inntal befindet. „Wir haben große Probleme bei den Parkplätzen“, sagt Föger. Dabei geht es nicht nur um den Bereich Arzkasten, wo bereits ein gebührenpflichtiger Parkplatz eingerichtet ist, der ebenfalls schon an seine Grenzen stößt. „Wir haben ähnliche Zustände auch am Holzleiten und beim Grünberg-Skilift.“ Da würden die Autos „kreuz und quer“ stehen und auch Anzeigen habe es schon gegeben. Deshalb legte Föger dem Gemeinderat am Donnerstag eine Skizze mit 30 möglichen Parkplätzen im Bereich Weisland vor, die ebenfalls gebührenpflichtig werden sollten. Eine Begehung mit der Bezirkshauptmannschaft sollte Aufschluss darüber geben, ob naturschutz- und forstrechtlich eine Chance besteht.