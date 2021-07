Graßmayr-Kreuzung in Innsbruck wird fahrradtauglich umgebaut

Innsbruck – An der Graßmayr-Kreuzung haben es Radler künftig leichter, voranzukommen. Ein neuer Radweg wird errichtet. Projektleiter Florian Wolf vom städtischen Amt für Tiefbau beschreibt die Maßnahme, die mit 330.000 Euro budgetiert ist, im Detail: „Um eine sichere und umwegarme Verbindung herzustellen, wird eine Radfahranlage parallel mit dem Gehsteig in der Graßmayrstraße bis zur Graßmayr-Kreuzung geführt. Dort wird zuerst die Leopoldstraße und in weiterer Folge die Anton-Melzer-Straße gequert. Der bestehende Gehsteig in der Anton-Melzer-Straße zwischen der Leopold- und der Tschamlerstraße wird als gemischter Geh- und Radweg ausgebaut.“