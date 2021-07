WSG Tirol lädt gegen die Admira wieder zum Debütantenball

Mit Innenverteidiger Maxime Awoudja, Linksverteidiger Leon Klassen (wenn nach Rippenprellung fit), der wie in der Vorbereitung hoffentlich messerscharfen Juve-Leihgabe Giacomo Vrioni und Markus „Max“ Wallner (kennt das Tivoli aus Wacker-Zeiten bestens) feiern heute vermutlich vier Mann ihr Debüt in der obersten rot-weiß-roten Spielklasse.

„Und ich will, dass wir mit Selbstvertrauen hinausgehen und einen frechen Auftritt hinlegen“, wischt Silberberger übertriebenen Angstschweiß beiseite. Der 48-jährige Wörgler weiß nach einem radikalen Umbau aber ganz genau, dass heute mit Sicherheit noch nicht ein Rädchen perfekt ins andere greifen kann. Und den Leichtsinn in der mangelhaften Rückwärtsbewegung, den man zwischenzeitlich beim 3:0-Sieg in der ersten ÖFB-Cuprunde bei Regionalligist Leobendorf an den Tag legte, hat er in dieser Trainingswoche genau angesprochen: „Wenn uns das gegen die Admira passiert, sind wir zur Halbzeit 0:2 hinten.“